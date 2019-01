Neujahrsbaby im Heilig-Geist-Hospital

Bergstraße.Nicht nur im Kreiskrankenhaus (siehe Seite 1), sondern auch im Heilig-Geist-Hospital in Bensheim kam am Neujahrstag ein Baby zur Welt: Max kam um 9.27 Uhr – und damit knapp drei Stunden später als Gabriel in Heppenheim. Unser Bild zeigt Max kurz nach der Geburt gemeinsam mit Mutter Sandra und Vater Patrick Mößinger. Sein Zuhause hat der Junge im Bensheimer Stadtteil Auerbach. Bei der Geburt wog er 3790 Gramm und war 54 Zentimeter groß. thz/BILD: Zelinger

