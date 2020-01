Neujahrsempfang der AfD Bergstraße

Bergstraße.Die AfD Bergstraße hat bei ihrem Neujahrsempfang am Donnerstag, 23. Januar, zwei ihrer Bundestagsabgeordneten zu Gast. Der Empfang findet im Bürgerhaus des Bürstädter Stadtteils Riedrode (Neue Waldstraße 2) statt. Beginn ist um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr).

Neben Mariana Harder-Kühnel, hessische Spitzenkandidatin der Bundestagswahl 2017, wird die AfD Bergstraße Roman Reusch, Vorstandsmitglied der AfD Brandenburg, begrüßen. Beide Politiker sind AfD-Mitglieder der ersten Stunde und waren maßgeblich am Aufbau der Partei beteiligt.

Die Rechtsanwältin Mariana Harder-Kühnel ist Mutter dreier Kinder und im Bundestag Mitglied des Ausschusses „Familie, Senioren, Frauen und Jugend“. Passend zu ihren Schwerpunktthemen wird sie ein Referat zum Thema „Familienpolitik“ halten. Harder-Kühnel ist in mehreren Parteigremien engagiert, unter anderem ist sie eine der hessischen Vertreter im AfD-Bundeskonvent und Sprecherin des Landesfachausschusses „Familie“.

Der Berliner Roman Reusch ist ehemaliger Offizier der Bundeswehr und war bis zu seiner Wahl in des Bundestag als leitender Oberstaatsanwalt in Berlin tätig. Dabei wurde ihm die Leitung der Abteilung „Auslieferung ausländischer Straftäter, Internationale Rechtshilfe“ übertragen. Reusch wird zum Thema „Migration und Kriminalität“ sprechen. Seit 2018 ist Roman Reusch Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages. Im Anschluss an die Redebeiträge besteht die Möglichkeit, Fragen an die Referenten zu stellen. red

