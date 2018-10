Neujahrsempfang des AfD-Kreisverbands

Bergstraße.Zu einem Neujahrsempfang hatte der Kreisverband der Partei Alternative für Deutschland (AfD) jetzt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger nach Heppenheim in den "Halben Mond" eingeladen. Als Referenten waren der ehemalige Landessprecher der AfD, Albrecht Glaser (am Pult), sowie der amtierende Landessprecher der Partei, Peter Münch, an die Bergstraße gekommen. Die Moderation der Veranstaltung und die Begrüßung der Gäste hatte AfD-Kreissprecher Rolf Kahnt übernommen. tz/Bild: Lotz