Neun neue Infektionen im Kreis

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gab es heute neun neue Infektionsfälle, davon drei in Bürstadt, zwei in Heppenheim, einen in Mörlenbach und drei in Viernheim. Insgesamt sind damit 241 Fälle bekannt, wie die Kreisverwaltung weiter mitteilte. Elf davon seien in Krankenhäusern in Behandlung. 74 Personen, die positiv auf das Virus getestet worden seien, seien mittlerweile genesen.

Auch in Hessen steigt die Zahl der Infektionen weiter. Das Sozialministerium in Wiesbaden meldete 4845 bestätigte Ansteckungen mit dem Erreger Sars-CoV-2, 177 mehr als am Vortag (14 Uhr). Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um 15 auf 79.

In Deutschland sind bis Dienstagnachmittag mindestens 101.700 Corona-Infektionen registriert worden (Vortag, 16.15 Uhr: 97.800 Infektionen). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Mindestens 1747 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag, 16.15 Uhr: 1523). Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 30.600 Menschen die Infektion überstanden. dpa/tm