Neun weitere Corona-Todesopfer im Kreis Bergstraße am Dienstag

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind heute 59 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Neun weitere Todesfälle wurden gemeldet. Betroffen sind allein in Groß-Rohrheim fünf Menschen im Alter zwischen 67 und 97 Jahren, außerdem eine 93-jährige Person aus Bensheim, eine 74-jährige Person aus Lindenfels, eine 79-jährige Person aus Grasellenbach und eine 84-jährige Person aus Hirschhorn. Bisher sind damit im Kreis 177 Menschen der Pandemie zum Opfer gefallen.

Mittlerweile haben alle Kommunen im Kreisgebiet Todesopfer zu beklagen, außer Gorxheimertal, Lautertal und Zwingenberg. Die meisten Toten gab es bisher in Lampertheim (40), gefolgt von 24 in Bensheim und 22 in Heppenheim.

Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 5916 Infektionsfälle registriert worden. Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (18), Heppenheim (4), Lautertal (2), Lindenfels (4) und Lorsch (3) sowie aus Birkenau (2), Bürstadt (6), Fürth, Gorxheimertal, Groß-Rohrheim, Hirschhorn, Lampertheim (12), Neckarsteinach und Viernheim (3). Betroffen ist unter anderem ein Pflegeheim in Lindenfels.

Dem Kreis sind derzeit 874 Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 52 Patienten behandelt. Darunter sind 42 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 393 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 145,29 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Dieser Wert wird morgen auf 132 sinken, da die Fallzahlen heute deutlich unter denen der Vorwoche (95) liegen.

Die Zahl der Corona-Fälle in Hessen hat sich heute um 450 erhöht. Damit liegt die Summe der Infektionen nach den Daten des Robert-Koch-Instituts in Berlin bei 159.409. Die Zahl der Todesfälle in Hessen hat sich um 109 auf 4072 erhöht. dpa/tm