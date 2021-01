Neunkirchner Höhe gesperrt

Modautal..Die Zufahrten zur Neunkirchner Höhe sind am Sonntagvormittag gesperrt worden. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg teilte auf Twitter mit, dass man sich wegen des großen Andrangs zu diesem Schritt entschlossen hat. "Die Sperrung ist notwendig, weil die Parkplätze und sämtliche Straßen zugeparkt sind und die Abstandsregelungen nicht mehr eingehalten werden können", heißt es wörtlich. Auch über die Homepage des Kreises wurde die Entscheidung verkündet. Die Neunkirchner Höhe ist ein beliebtes Ausflugsziel vor allem für Familien zum Rodeln, aber auch für Wanderer. Auf knapp 600 Metern Höhe liegt bereits seit ein paar Tagen Schnee. Seitdem herrscht am Rodelhang und in den Wäldern reger Betrieb.

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 03.01.2021