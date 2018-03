Neustart an der Bergstraße: Wie funktioniert eigentlich Deutschland?

Anzeige

„Wir haben immer die individuelle Situation des Einzelnen im Blick, arbeiten streng bedarfsorientiert“, betont die verantwortliche Leiterin Christiane Wick. Sie hat lange in Ägypten gelebt, spricht fließend Arabisch. Das hilft bei der Alltagskommunikation. In den Kursen wird aber ausschließlich Deutsch gesprochen. Es geht hier in erster Linie darum, die Menschen für einen strukturierten Sprachkurs zu befähigen.

Drei Stunden täglich sind die Teilnehmer am Stück von Montag bis Freitag im Haus; entweder vor- oder nachmittags. Die Begleitung kann jederzeit starten und dauert bis zu sechs Monaten. Eine Unterbrechung aufgrund einer Qualifizierungsmaßnahme oder eines Sprachkurses ist jederzeit möglich. Auf dem Plan stehen die Themen Leben, Wohnen, Umgangsformen. Wo liegen Kompetenzen, wo klaffen Lücken? Wie sucht man nach Praktika, wie schreibt man eine Bewerbung? Vor allem aber: Wie findet man sich zurecht, wer hilft bei Problemen, und was muss man im Dialog mit Ämtern und Behörden beachten?

Hilfestellungen für den Alltag

Auch im EDV-Unterricht geht es um die Basics. PC ein- und ausschalten, eine Maus bedienen, eine E-Mail schreiben. „Viele haben nicht mal eine Adresse, mit der sie kommunizieren können“, so Christiane Wick. Hier lernt man, wie man einen Lebenslauf schreibt und wie man einen Weiterbewilligungsantrag für Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts ausfüllt. „Ohne die Hilfe hätte ich große Probleme beim Jobcenter, alles zu verstehen“, sagt einer der Teilnehmer.

Lebensalltag überall. In der eigenen Fahrradwerkstatt, der Projektküche oder bei Garten- und Landschaftseinsätzen. Die Teilnehmer treffen auf Kultur, Wirtschaft und Soziales, begleitet von Pädagogen mit interkultureller Sensibilität uns praktischer Erfahrung. Beigeordnete Diana Stolz kommentierte die Arbeit vor Ort als niederschwelliges Angebot, das dort ansetzt, wo Hilfe dringend benötigt werde. Stefan Rechmann spricht von einem wichtigen Glied innerhalb einer verzahnten Förderkette. Der Regionalleiter für Südhessen im Bildungswerk der Wirtschaft, Oliver Nüchter, will die Schnittstelle zu den Betrieben noch weiter ausbauen und so die Vernetzung aller Beteiligten intensivieren.

Christiane Wick wiederum lobt die Freiheit, die „Neustart“ vonseiten des Eigenbetriebs genieße. Das Projekt biete diesen Personen einen strukturierten Tagesablauf, den viele während ihrer Flucht verloren hätten. Diese Regelmäßigkeit helfe ihnen dabei, sich in den deutschen Alltag ein- und in ihm zurechtzufinden. Die Teilnehmenden beteiligen sich in der Regel mehr an dem Integrationskurs, mit dem die Maßnahme üblicherweise abschließt.

