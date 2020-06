Neustart in den evangelischen Kitas

Bergstraße.Die 15 evangelischen Kindertagesstätten, die in der Gemeindeübergreifenden Trägerschaft (GüT) des Evangelischen Dekanats Bergstraße sind, haben am Dienstag den so genannten eingeschränkten Regelbetrieb aufgenommen.

Neben den Kindern, deren Eltern systemrelevante Berufe ausüben und die bisher in der Notbetreuung waren, können jetzt schrittweise beginnend mit den Ältesten weitere Kinder wieder aufgenommen werden. „Der Start ist besser gelaufen, als wir erwartet haben“, sagt die Geschäftsführerin der GüT, Sarah Huck. Mit den Familien sei abgesprochen worden, dass sie ihr Kind am Eingangsbereich abgeben und die Einrichtung selbst nur in Ausnahmefällen betreten.

Eingeschränkt ist der Regelbetrieb, weil nach den behördlichen Vorgaben statt 25 maximal 15 Kinder in einer Gruppe betreut werden können. Im Austausch mit den jeweiligen Kommunen ist nach Angaben der Geschäftsführerin die Aufnahme weiterer Kinder abgesprochen worden. Zudem seien individuelle Hygienekonzepte erarbeitet worden.

Der GüT sei bewusst, dass die Kitas noch nicht das anbieten könnten, was berufstätige Eltern benötigten. „Eine besondere Herausforderung ist, dass das Fachpersonal derzeit nur eingeschränkt zur Verfügung steht“, betont Sarah Huck. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.06.2020