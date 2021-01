Neuzugang Christian Clemens kommt vom 1. FC Köln

SV Darmstadt 98.Fußballprofi Christian Clemens wechselt von Bundesligist 1. FC Köln zu Zweitligist SV Darmstadt 98. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler erhält bei den Lilien einen Vertrag bis Juni 2021, wie der Verein am Freitag mitteilte. "Da ich das Spielsystem von Markus Anfang aus meiner Zeit beim 1. FC Köln kenne, erhoffe ich mir, sportlich hier schnell Fuß fassen und dem Team weiterhelfen zu können", sagte Clemens, der nach einer schwierigen Hinserie wieder auf regelmäßige Einsatzzeiten in Darmstadt hofft. In der ersten Mannschaft der Kölner durfte er zuletzt im Juni spielen - es war ein knapp 15-minütiger Kurzeinsatz beim Gastspiel in Bremen.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.01.2021