Bergstraße.Um Gesundheit, Kobolde und Klänge geht es bei neuen geführten Themenwanderungen zum zehnjährigen Bestehen des Nibelungensteigs im Odenwald. Auf der insgesamt rund 130 Kilometer langen Route stehen in diesem Jahr aber auch Wanderungen mit Geopark-Rangern, für Menschen mit Hunden sowie für Singles auf dem Programm. Zum Sonnenaufgang und zum Advent gibt es extra Angebote. „Wir feiern das ganze Jahr“, sagt Projektleiterin Loreen Last von der Wirtschaftsregion Bergstraße in Lorsch.

Mehr als 4000 Höhenmeter

Der Nibelungensteig führt von Zwingenberg über Amorbach (Bayern) bis nach Freudenberg am Main (Baden-Württemberg). Auf den sieben Etappen überwinden Wanderer mehr als 4000 Höhenmeter. Seit 2008 ist der Nibelungensteig Qualitätswanderweg des Deutschen Wanderverbands. In dieser Kategorie gibt es in der Region Bergstraße, Odenwald und Neckartal noch drei andere Wanderwege, Alle vier werden wegen ihrer Höhenunterschiede als „anspruchsvoll“ eingestuft.

Der Alemannenweg ist 2018 ebenfalls zehn Jahre alt. Der hessische Rundweg führt in sieben Etappen 138 Kilometer durch den Vorderen Odenwald. Michelstadt ist Start- und Endpunkt der Tour, bei der rund 3500 Höhenmeter überwunden werden. „Er ist etwas weniger sportlich als der Nibelungensteig“, erklärt die Odenwald Tourismus GmbH in Michelstadt. Besondere Angebote zum Jubiläum gebe es aber nicht.