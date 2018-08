Nicht jeder kann mit Vollgas ins Internet

Bergstraße.Die Situation kennen viele Internetnutzer, auch an der Bergstraße: Die aufgerufene Homepage öffnet sich nur quälend langsam, das Video wird nicht abgespielt, das Herunterladen einer PDF-Datei aus dem Internet dauert gefühlt eine Stunde.

Die Anfang Juli in einer Pressemitteilung der Wirtschaftsförderung Bergstraße veröffentlichte Beobachtung, im Gebiet der Wirtschaftsregion Bergstraße stünden „flächendeckend“ Anschlüsse mit einer Übertragungsrate von bis zu 50 MBit pro Sekunde zur Verfügung, irritierte einige Leser etwas. „Die Realität sieht deutlich anders aus“, schrieb etwa ein Leser aus Zwingenberg an den Bergsträßer Anzeiger. Er hatte eine sogenannte Verfügbarkeitsprüfung durchgeführt – das heißt, er gab auf den Homepages der Internetanbieter seine Adresse in eine Suchmaske ein, um angezeigt zu bekommen, welche Übertragungsraten für sein Haus zur Verfügung stehen. Das Ergebnis: Die höchste Übertragungsrate, die ihm angeboten wurde, lag nur bei 16 MBit – und das, obwohl es eine Glasfaserleitung vom Bürgersteig bis zum Haus gebe.

Dies ist nur ein Beispiel. Und dass einige Nutzer im Kreis doch nicht mit 50 MBit pro Sekunde surfen können, ist der Wirtschaftsförderung keineswegs neu. „Wir erhalten hin und wieder Anfragen von Nutzern“, sagt Dagmar Cohrs, stellvertretende Geschäftsführerin und Leiterin des Fachbereichs Kommunalbetreuung.

Genaue Zahlen kaum zu bekommen

Dass einige Bergsträßer nur langsam im weltweiten Web unterwegs sein können, habe mehrere Gründe. Zum einen bedeute „flächendeckend“ nicht, dass 100 Prozent aller Anschlüsse Übertragungsraten von bis zu 50 MBit haben. Die Wirtschaftsregion geht davon aus, dass es eher 95 Prozent sind. „Genaue Zahlen sind schwierig zu bekommen“, sagt Cohrs. Es gebe zwar einen Breitbandbericht der Internetanbieter, der sei aber oft nicht aktuell. „Alle Internetanschlüsse einzeln zu überprüfen, wäre aufwendig und sehr teuer“, gibt sie zu bedenken.

Auch unter den 95 Prozent sind Nutzer, die nicht mit 50 MBit surfen. Zwar verlaufen von den Hauptverteilern Glasfaserkabel zu sämtlichen Kabelverzweigungen, von denen meist Kupferleitungen zu den Häusern verlegt wurden. Zudem wurde das Signal über sogenannte Multifunktionsgehäuse an den Verteilerkästen verstärkt. Trotzdem kommen die 50 MBit nicht an allen Häusern an. „Da spielen viele technische Bedingungen eine Rolle“, sagt Berthold Passlack, vom Land Hessen geförderter Breitbandberater für Südhessen. Es komme etwa auf den Zustand der Kupferkabel und ihre Länge an. Nicht umsonst heiße es in der Verlautbarungen immer „bis zu“ 50 MBit. „Es ist unterschiedlich, aber im Schnitt ist diese Übertragungsrate 400 bis 600 Meter von den Kabelverzweigungen entfernt verfügbar“, sagt Passlack.

Mehrere Anbieter vergleichen

Trotzdem ist er sicher, dass viele Bergsträßer schneller surfen könnten, als sie es tun. „Die Verfügbarkeitsprüfung auf den Internetseiten der Anbieter ist oft nicht besonders aussagekräftig“, betont er. Meist seien die dort eingepflegten Daten nicht aktuell. Es dauere etwa lange, bis dort für Neubaugebiete zuverlässige Angaben gemacht werden könnten. „Es lohnt sich deshalb, bei den Betreibern, die diese Kabel verlegt haben, direkt – also telefonisch – nachzufragen“, empfiehlt der Breitbandberater.

Die Macht der Gewohnheit könne ebenfalls für langsameres Internet sorgen. Viele Nutzer blieben ihren Anbietern treu. „Wir empfehlen ihnen oft, zu überprüfen, ob sie bei anderen eine höhere Übertragungsrate bekommen können“, berichtet Cohrs. Es sei keineswegs so, dass alle Anbieter überall im Kreis die 50 MBit zur Verfügung stellen. Ein Beispiel: Seit dem Jahr 2014 betreibt die Entega die Leitungen, die für das Interkommunale Breitbandnetz IKbit in Heppenheim und im Odenwald genutzt werden. Sie habe allen Providern angeboten, die Leitungen zu nutzen. Davon machten aber nicht alle Gebrauch.

Bei dem Internetnutzer aus Zwingenberg vermutet Passlack einen Sonderfall. Mit der Glasfaserleitung bis zum Haus ist er den meisten Nutzern mit ihren Kupferleitungen voraus. „Solche besonderen Fälle zu überprüfen, wäre für uns sicher interessant“, gibt der Breitbandberater zu Protokoll. Insgesamt lasse sich jedoch sagen, dass die Flächendeckung im Kreis Bergstraße zu den höchsten in ganz Deutschland gehöre.

