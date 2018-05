Anzeige

Vielleicht mal kurz reinzappen

Vielleicht mal kurz reinzappen, einen Blick auf das Brautpaar werfen, das kann sich mancher heute doch gut vorstellen.

„Hochzeit ist immer schön“, erklärt Marianne Horn, warum sie vorhat, den Fernseher heute einzuschalten. Ihren Ehemann interessiere das Geschehen rund um das Königshaus zwar nicht, räumt die Lautertalerin ein. Sie selbst werde auch nicht stundenlang zusehen, sie wolle aber doch zumindest wissen, welches Kleid die Braut trägt.

Werner Padutsch wird sich auf keinen Fall daheim vor die Glotze setzen. Der Bensheimer hat eine Einladung von Freunden erhalten, die stilvoll mit Sekt dem Hochzeitspaar auf dem Bildschirm zuprosten wollen. Auch diese freundliche Einladung wird er aber ausschlagen. Er will lieber wandern, radeln und – Kaffee trinken.

Die Tochter steht auf Märchen

„Wir haben etwas Besseres vor“, heißt es auch von Romina Miglietta, Lea Feick, Janet Radtke und Diana Seiler. Die vier bei einem Bankinstitut in Bensheim beschäftigten Frauen finden, über die Royals werde bereits genug informiert – bis in jedes Rätselheft. Ihre Mütter schauten sich die Hochzeit im Fernsehen aber an, heißt es aus der Gruppe. Auch in der jungen Generation gebe es Interesse: „Meine zehnjährige Tochter steht auf Märchen“, sagt Romina Miglietta.

„Vielleicht schaue ich mal rein“, meint Clara Kissel. Einen Eindruck von der Zeremonie zu erhalten, einen Blick auf das Brautkleid zu werfen, kann sich die 18-Jährige schon spannend vorstellen. Viel Zeit wird die Gymnasiastin der Liebfrauenschule aber nicht investieren. Schließlich steckt sie gerade mitten im Abi. „Ich will noch lernen für die mündliche Prüfung.“

Verbidungen über Amersham

Bei Marianne Bauer wird der Fernseher heute auf jeden Fall laufen. Den Trubel um den britischen Prinzen und die US-amerikanische Schauspielerin wird die 79-Jährige gemeinsam mit ihrer Schwiegertochter Claudia verfolgen. Wer alles zur illustren Schar der Gäste gehören wird, will sie dabei unter anderem erfahren.

Die Familiengeschichte sei „schon ein bisschen traurig“, meint sie mit Blick vor allem auf die Braut. An England hat die Bensheimerin schon wegen ihrer Verbindungen zur Bensheimer Partnerstadt über den Amersham-Verein ein starkes Interesse.

„Das werde ich mir nicht antun“, antwortet Wolfgang Dirnberger entschieden, wenn man ihn nach der royalen Hochzeit fragt. Den Bildschirm schaltet der 64-Jährige heute zwar ein, aber erst abends. Dann wird schließlich das zweite große TV-Ereignis des Tages übertragen und für ihn ist das sportliche das bedeutend attraktivere: Bayern München tritt gegen Eintracht Frankfurt im Fußball-Pokalfinale an.

Auch bei Andrea Saliger bleibt heute Mittag die Glotze aus: „Ich gucke das nicht. Es interessiert mich nicht“, sagt sie. Was macht die Bensheimerin stattdessen? Ins Fitnessstudio gehen, Freunde treffen und ein spannendes Buch lesen – von Bestsellerautor Frank Schätzing zum Beispiel. Bilder: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.05.2018