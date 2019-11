Nicht überall hat die App eine hundertprozentige Trefferquote

Eine tolle Idee, so eine App, über die man die Funklöcher in der Region erkennen kann. Aber gibt es an den angezeigten Orten auch tatsächlich kein Netz? Zum Überprüfen der Angaben ging es nach Zwingenberg, an die Ecke Eckartsberga- / Ahornstraße – denn dort soll es laut App keinen Empfang geben.

Vor Ort zeigt das Handy direkt an der Einmündung in die Eckartsbergastraße vollen Empfang

...