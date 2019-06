Niko Paech kommt in die Kübel-Schule

Bergstraße.Der promovierte Volkswirt Niko Paech lehrt und forscht an der Universität Siegen als außerplanmäßiger Professor im Bereich der Pluralen Ökonomik und gilt als vehementer Verfechter der Wachstumskritik. Der 58-jährige ist Autor des Buches „Befreiung vom Überfluss – Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie“ und wird am 10. Februar 2020 ab 19 Uhr an der Karl-Kübel-Schule Bensheim einen Vortrag

...