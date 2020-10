Noch keine Bußgeldhöhe für Falschangaben in Gästelisten festgelegt

Hessen.Die Bußgeldhöhe für Falschangaben in Corona-Gästelisten ist in Hessen noch offen. "Wir werden deutlich machen, dass das ernst gemeint ist", sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden. "Wir machen die Gaststätten nicht zu, aber wir erwarten, dass dort Regeln eingehalten werden." Das Land erwarte, dass sich die Menschen korrekt in die Gästelisten eintragen. Falschangaben wie etwa "Peter Pan" seien "nicht lustig". "Wir werden dieses Bußgeld einführen, aber müssen noch überlegen, was ist die angemessene Höhe", sagte der Ministerpräsident.

