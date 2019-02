Insgesamt 33 Jahre lang arbeitete Norbert Schneider als Brandverhütungsbeauftragter für den Kreis Bergstraße. Bei einer kleinen Feierstunde verabschiedeten ihn jetzt Landrat Christian Engelhardt und Kreisbeigeordneter Karsten Krug. „Die Kreisverwaltung ist nur so gut wie ihre Mitarbeiter – und dank Ihnen, Herr Schneider, sind wir im Bereich Brandschutz sehr gut aufgestellt“, bedankte sich Engelhardt während der Verabschiedung. „Sie haben eine immense Fachkenntnis und ein hervorragendes Fingerspitzengefühl bei Ihrer Arbeit bewiesen.“

Eine Institution im Amt

Auch Kreisbeigeordneter Karsten Krug war voll des Lobes: „Sie waren eine Institution in der Kreisverwaltung. Ihre Arbeit wurde stets von den Bauherren anerkannt. Ich bin mir sicher, wenn ich die Bergsträßer Architektinnen und Architekten fragen würde, was ihnen als Erstes in den Sinn kommt, wenn sie das Wort ‚Brandschutz‘ hören, würden fast alle mit ‚Norbert Schneider‘ antworten.“

Ute Schneider, Abteilungsleiterin des Fachbereichs Bauaufsicht und Umwelt und Schneiders Vorgesetzte, dankte ihrem langjährigen Kollegen für seinen großartigen Einsatz. „Sie waren immer an vorderster Front“, betonte sie. „Sie haben unsere Abteilung und Arbeit durch Ihre Lösungsorientierung grundlegend geprägt. Egal, welches Problem in Sachen Brandschutz bestand, Sie haben immer eine passende Lösung gefunden!“

Schlimmes verhindert

Dank Norbert Schneiders hervorragender Arbeit in puncto vorbeugender Brandschutz konnte bei einem Brand in einem Großlager in Biblis vor ein paar Jahren Schlimmes verhindert werden. Dort war eine Batterie explodiert. Dank der Brandschutzmaßnahmen vor Ort konnten die Mitarbeiter das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Der entstandene Schaden tendierte dadurch gegen Null.

Schon als junger Mensch interessierte sich Norbert Schneider für den Brandschutz: Er trat bereits im Alter von elf Jahren in die freiwillige Feuerwehr Wolfskehlen ein und war dort 18 Jahre lang Mitglied. Im Winter 1982/83 absolvierte er die viermonatige Ausbildung zum Oberbrandmeister bei der Berufsfeuerwehr in Wiesbaden.

Beruf und Berufung

Vor seiner Arbeit für die Kreisverwaltung hatte Schneider eine Ausbildung zum Kfz-Schlosser bei Daimler Benz absolviert. Bereits kurze Zeit danach orientierte er sich um und arbeitete von 1973 bis 1985 als Feuerwehrmann bei der Adam Opel AG in Rüsselsheim, ab 1983 als Gruppenführer. Zum 1. Oktober 1985 nahm er seine Arbeit als Brandverhütungsbeauftragter beim Kreis Bergstraße auf und vereinte dadurch seinen Beruf und seine Berufung. red/BILD: Kreis Bergstraße

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.02.2019