Notdienste

Pandemie

Ein neuer Corona-Fall in Rimbach

Im Kreis Bergstraße wurde heute ein neuer Corona-Infektionsfall gemeldet – und zwar in Rimbach. Insgesamt sind damit 340 Infektionsfälle bekannt, wie das Landratsamt am Abend meldete. Drei Patienten liegen in Krankenhäusern. Zur ...