Nummernschilder gestohlen

Bergstraße.Die Polizei in Heppenheim ermittelt seit gestern zu zahlreichen Kennzeichendiebstählen. So ließen Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in Fürth von über zwölf Autos die Nummernschilder mitgehen. Die Taten ereigneten sich in der Inselstraße und Schlierbacherstraße im Ortsteil Ellenbach. Aufmerksame Mitarbeiter des Bauhofs fanden einige Schilder in Tatortnähe wieder, von anderen Kennzeichen

...