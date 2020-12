Nun müssen alle büßen

Bergstraße.Versagen, Desaster, Katastrophe und vieles mehr müssen sich Politiker derzeit vorhalten lassen. Doch so viel haben sie bei Licht betrachtet gar nicht verkehrt gemacht. Sie haben auf die Wissenschaft gehört, was richtig war. Und sie haben mit entsprechenden Maßnahmen, mal härteren, mal lockeren, reagiert. Jeder müht sich nach seinen Kräften und seinem Können. Das darf gerne unterstellt werden.

Leider haben die vorgegebenen leichten Beschränkungen in den letzten Wochen und Monaten nicht gefruchtet. Und das liegt weniger an den Politikern, sondern vor allem an wenigen Unvernünftigen, die weder Abstand halten, Maske tragen und für die Desinfektion ein Fremdwort ist. Nun kommen härtere Einschränkungen und es müssen alle dafür büßen. Ganz egal, ob die Maßnahmen für Einzelne nachvollziehbar sind.

Bleibt zu hoffen, dass die Maßnahmen diesmal wirken und die Unvernünftigen zur Besinnung kommen. Die Mehrheit der Deutschen wissen die Politiker hinter sich. Und wer es partout nicht begreifen will. Die Beschränkungen sind geltendes Recht. Sie werden bestraft, auch wenn sie nicht immer einleuchtend sind.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.12.2020