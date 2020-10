Nur bis zu zehn Personen dürfen sich öffentlich treffen

Mit neuen Kontaktbeschränkungen versucht die Kreisverwaltung, die steigenden Corona-Infektionszahlen an der Bergstraße in den Griff zu bekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 72,09 Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohner.

Nach einer Allgemeinverfügung, die ab sofort gilt, sollen sich nur bis zu zehn Personen oder zwei Hausstände zusammen im öffentlichen Raum aufhalten. Dies gilt zunächst bis zum 30. November. Für Gastronomiebetriebe gilt eine Sperrstunde ab 23 Uhr.

Veranstaltungen im Kulturbereich werden auf eine Teilnehmerzahl von bis zu 100 Personen begrenzt, wobei die Teilnehmer auch auf ihren Sitzplätzen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen.

Diese Vorgabe gilt auch für Sportveranstaltungen. Training darf derweil - auch im Schulsport, nur noch kontaktlos stattfinden, es sei denn, es handelt sich um Sportler oder Teams, die sich im Wettkampfbetrieb befinden. Ligaspiele, etwa im Fußball oder im Handball, dürfen also erst einmal weiterhin stattfinden. „Die Empfehlung ist aber, die Spiele ohne Zuschauer stattfinden zu lassen“, betonte Landrat Christian Engelhardt.

Bereits am Sonntag hatte die Kreisverwaltung neue Regelungen für die weiterführenden Schulen bekanntgegeben, die am Montag mit dem ersten Schultag nach den Herbstferien gültig wurden. Schüler ab Klasse 5 müssen demnach im Schulunterricht Masken tragen, wobei die die Schulen kurze Zeiträume festsetzen sollen, in denen die Schüler ihren Mundschutz abnehmen können, um kurz frische Luft zu tanken.

Überschreite der Sieben-Tage-Wert im Kreis die Zahl 75, erlasse der Kreis eine neue Verfügung, die unter anderem eine Begrenzung von Zusammenkünften im öffentlichen Raum auf fünf Personen beinhalten werde, kündigte Engelhardt an. Ab dieser Schwelle sei allerdings nicht mehr die Kreisverwaltung alleine zuständig: Das hessische Sozialministerium steuert dann die Corona-Maßnahmen in den betroffenen Städten und Kreisen.

Mehr dazu in der Dienstag-Ausgabe des Bergstäßer Anzeigers.

