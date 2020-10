Die heutige historische Aufnahme in unserer Serie entstand im Jahr 1920 in der Gronauer Straße im heutigen Bensheimer Stadtteil Zell. Auch wenn es natürlich eine „gute alte Zeit“ niemals gab, so strahlt das Schwarzweiß-Foto für den Betrachter 100 Jahre später doch eine idyllische Stimmung aus. Für den Fotografen posierten damals Georg und Adam Volk selbstbewusst an ihrer zweispännigen Kutsche.

