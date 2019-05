Nur noch 156 zahlende BdV-Mitglieder

Bergstraße.Gekennzeichnet von inhaltlichen Veränderungen war der Kreisverbandstag des Bergsträßer Bundes der Vertriebenen (BdV). Von den aktuell 22 Delegierten konnte Vorsitzender Gerhard Kasper im Restaurant „Am Stadtgraben“ 14 Vertreter aus den noch sechs existierenden Ortsverbänden begrüßen.

Nach der Auflösung der Ortsverbände Gorxheimertal, Birkenau und Mörlenbach vor längerer Zeit verfügt der BdV-Kreisverband noch über 156 zahlende Mitglieder. Einige Mitglieder aus den aufgelösten Ortsverbänden waren bereit, sich künftig dem Kreisverband anzuschließen. Auch sie werden zu allen Veranstaltungen des Kreisverbandes eingeladen, so Kasper.

Änderungen bei der Heimatstube

Generell ist der BdV-Kreisverband von rückläufigen Zahlen gekennzeichnet. Das bezieht sich sowohl auf die Mitglieder, um die verstärkt geworben werden muss, als auch auf die Resonanz beim traditionellen Tromm-Treffen. Zwar wolle man diese Veranstaltung zum Tag der Heimat beibehalten, sie aber künftig auf das Totengedenken am Ehrenmal und das gemeinsame Mittagessen beschränken. Auf eine zentrale Rede am Nachmittag hatte man schon im vergangenen Jahr verzichtet, was auch positiv gesehen wurde. Der genaue Termin für die diesjährige Gedenkfeier steht noch nicht fest und orientiert sich am landesweiten Tag der Heimat, so Kasper.

Gravierende Änderungen gibt es bezüglich der Heimatstube. Die vor über 30 Jahren an den BdV übergebene Ostdeutsche Kultur- und Heimatstube und Schönbacher Stube ist im Turm des Amtshofes in Heppenheim untergebracht und für viele Besucher – wenn überhaupt – über 60 Stufen nur sehr beschwerlich erreichbar.

Integration ins Museum

Mit der geplanten Umgestaltung des Amtshofes zu einem Museums-/Kulturzentrum soll die Heimatstube in das städtische Museum integriert werden – ähnlich wie es schon vor Jahren mit der Arnauer Stube in Bensheim praktiziert wurde. Auch die Betreuung würde dann über die Stadt Heppenheim erfolgen. Die Versicherung für die Heimatstube werde bereits von der Stadt übernommen, so Kasper.

Bis es so weit ist – aktuell geht man von 2020/21 aus – müssen die künftig präsentierten Exponate ausgewählt werden. Die übrigen Ausstellungsstücke und Erinnerungsgegenstände können digitalisiert und mittels einer Videoschau für die Nachwelt dokumentiert werden. Auch hier ist der Kreisverband auf die Unterstützung der Mitglieder angewiesen.

Langjährige Versöhnungsarbeit

Vor dem Hintergrund der Veränderungen machte auch der Bensheimer Delegierte Georg Stolle auf die Notwendigkeit aufmerksam, darüber nachzudenken, wohin denn die Reise gehen soll. Die ursprüngliche Aufgabe des BdV sei inzwischen durch andere Aufgaben abgelöst worden. Der Verlust der alten Heimat sei kein Thema mehr und von der Zeit überholt. Heute gehe es um Völkerverständigung und den Brückenbau in die Zukunft. Die langjährige Versöhnungsarbeit des BdV habe gute Beziehungen zu den östlichen Nachbarn aufgebaut. Auf dieser Basis der Verständigung, die auch den Zielen der Bundesregierung entspreche, könne man neues Interesse an Osteuropa wecken.

Zudem wurde noch eine kleine Satzungsänderung beschlossen: Dabei ging es um die Feststellung, dass bei Auflösung des Kreisverbandes Bergstraße das noch vorhandene Vermögen an den BdV-Landesverband übergeht.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.05.2019