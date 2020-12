Nur noch 17 Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße – aber fünf Todesfälle

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind heute nur 17 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Außerdem wurden allerdings fünf Todesfälle gemeldet. Betroffen sind eine 85-jährige Person aus Bensheim, eine 93-jährige Person aus Heppenheim, eine 85-jährige Person aus Groß-Rohrheim sowie eine 85-jährige und eine 91-jährige Person aus Lampertheim. Bisher sind im Kreis 76 Menschen der Pandemie zum Opfer gefallen. Ein Todesfall aus Fürth wurde aus der Statistik gestrichen, weil er nicht länger als im Zusammenhang mit der Pandemie stehend betrachtet wird. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 4313 Infektionsfälle registriert worden.

Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (2), Einhausen, Lorsch (2) und Zwingenberg sowie aus Birkenau, Bürstadt, Fürth, Gorxheimertal, Lampertheim (2), Mörlenbach, Neckarsteinach, Rimbach, Viernheim und Wald-Michelbach. Von Infektionen betroffen sind unter anderem die Heinrich-Metzendorf-Schule und die Liebfrauenschule in Bensheim sowie ein Kindergarten in Bensheim und Pflegeheime in Bensheim, Heppenheim und Lorsch.

Dem Kreis sind zurzeit 1057 Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 83 Patienten behandelt. Darunter sind 72 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 558 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 206,29 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Die Fallzahl heute war etwas geringer als vor Wochenfrist (24). Die Inzidenz wird daher weiter sinken und morgen 204 erreichen.

Seit heute gilt eine Ausgangssperre in der Zeit zwischen 21 und 5 Uhr. Sonderregelungen wurden für Heiligabend und die beiden Weihnachtsfeiertage in Aussicht gestellt, nicht aber für Silvester. Die Ausgangssperre gilt, bis die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen wieder unter 200 liegt.

In Hessen ist die Zahl der Infektionen um 1246 Fälle gestiegen. Insgesamt 2147 Menschen starben an oder mit Covid-19. Damit gab es 28 neue Todesfälle. Die Gesamtzahl der Infektionen beträgt nun 121.962. dpa/tm