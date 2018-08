Anzeige

Weinheim.Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gültigkeit der Oberbürgermeisterwahl vom 10. Juni in Weinheim bestätigt. Das teilte das Regierungspräsidium am frühen Montagnachmittag mit. Damit wies es den Einspruch einer Gegenkandidatin zurück. Sie war gegen das Ergebnis vorgegangen. In der Mitteilung des Regierungspräsidiums hieß es: „Der Einspruch ist zulässig, aber unbegründet. Die geltend gemachten Wahlmängel liegen nicht vor. Der Einspruch war daher zurückzuweisen.“

Klage ist noch möglich

Gegen die Entscheidung kann aber noch innerhalb von vier Wochen Klage beim Verwaltungsgericht Karlsruhe erhoben werden.

Bei der Stadt Weinheim reagiert man erleichtert auf die Entscheidung des Regierungspräsidiums. „Wir waren uns sehr sicher, dass unser Wahlamt gewissenhaft gearbeitet hat“, erklärte Erster Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner. Er wertet die Einschätzung des als klares Signal, auch was eine mögliche Klage angeht. „Wir sind einen wichtigen ersten Schritt weiter“, so Fetzner. In den nächsten Tagen werde man das rund 20-seitige Schreiben des Regierungspräsidiums nun genauer analysieren müssen. In diese Richtung äußerte sich auch Manuel Just als gewählter nächster Oberbürgermeister von Weinheim, dem damit auch die Rechtmäßigkeit der Verwendung von Wähleradressen bescheinigt worden ist. red