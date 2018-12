Obst des Jahres schlägt Wurzeln

Bergstraße.Zu einem besonderen Anlass fanden sich die Streuobstwiesenretter, die Gemeinde Seeheim-Jugenheim, die Ortsgruppe des Naturschutzbundes, der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald sowie zahlreiche Besucher am Seeheimer Blütenhang zusammen: Ausgerüstet mit Hacken und Schaufeln, fruchtbarer Muttererde und Wasser wurde auf dem Streuobstgelände, das die Nabu-Gruppe angelegt hat und dauerhaft pflegt, gemeinsam eine weitere Rarität gepflanzt: die Obstsorte des Jahres 2018 im Geo-Naturpark.

Künftig wird der „Schwarze Falter“ – eine mittlerweile selten gewordene, aromatische, robuste, in voller Reife fast schwarze Kirsche mit auffälliger Herzform – das bestehende Ensemble mit allein mehr als 50 Kirschbäumen ideal ergänzen.

Thomas Fischbach als Vertreter der Gemeinde betonte, wie wichtig der Erhalt von Flächen wie etwa dem Blütenhang als Rückzugsgebiet für Tiere und Pflanzen, aber auch vor allem als Erholungsort für uns Menschen ist. Dabei spielt die ehrenamtliche Arbeit des Naturschutzbundes eine besondere Rolle, wie dessen Vorsitzender Michael Theurich ausführte. Die örtliche Gruppe hat den Blütenhang in jahrzehntelanger Arbeit angelegt, versorgt die Bäume und pflegt das Gelände – im diesjährigen Jahrhundertsommer eine besonders intensive Aufgabe.

Dieses Engagement schätzt der Geo-Naturpark, der mit der „Obstsorte des Jahres“ zum Erhalt unserer biologischen Vielfalt beitragen will, über die Maßen, wie Geschäftsführerin Stefanie Fey betonte. In diesem Zusammenhang dankte sie den Streuobstwiesenrettern für ihre Initiative zum Erhalt der heimischen Obstsorten. Deren Sprecher Florian Schumacher und Martin Schaarschmidt hatten mehr als 20 Apfelsorten zu einer lecker-informativen Verkostung mitgebracht. Darüber hinaus hatte die Kindergruppe des Naturschutzbundes eine Kelter aufgebaut, mit der direkt vor Ort frischer Apfelsaft hergestellt wurde und Mitglieder des BUND luden dazu ein, gemeinsam ein Insektenhotel mit Naturmaterialien zu befüllen. Und mit der „Naturpark-Herzkersch“ bietet der Geo-Naturpark – passend zur Obstsorte des Jahres – auch wieder einen besonderen Likör an.

Im Rahmen des Aktions-Nachmittages wurde darüber hinaus eine Geopunkt-Informationstafel eingeweiht, die interessierten Wanderern und Radfahrern einen Überblick zum Blütenhang und der Arbeit des Naturschutzbundes zum Erhalt der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft vor Ort gibt.

Heimische Obstsorten zu erhalten ist dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald eine Herzensangelegenheit. Dies war Anlass, die Auszeichnung zur „Obstsorte des Jahres“ ins Leben zu rufen. Neben den wohlschmeckenden Früchten stehen die heimischen Sorten für biologische Vielfalt, für bunte Streuobstwiesen, sie sind robust, an die Standortbedingungen angepasst und haben vergleichsweise kurze Transportwege bis zum Endverbraucher.

Dieses Anliegen unterstützt der Geo-Naturpark gemeinsam mit seinen Mitgliedskommunen, den Streuobstwiesenrettern und örtlichen Partnern. Jede Mitgliedskommune erhält kostenfrei einen Baum der jeweiligen Obstsorte des Jahres, um die regionale Vielfalt zu unterstützen – abrufbar in der Geschäftsstelle des Geo-Naturparks. red

