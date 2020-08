Obstbäume können wieder bestellt werden

Bergstraße.Die Abteilung „Ländlicher Raum und Denkmalschutz“ des Kreises Bergstraße bietet auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit der günstigen Sammelbestellung für hochstämmige Obstbäume an. Die beliebte Aktion erfolgt erneut in bewährter Kooperation mit dem Gewässerverband Bergstraße und mit tatkräftiger Unterstützung der Streuobstwiesenretter.

Für größere Gärten

„Streuobstwiesen und regionale Obstbäume sind ein wichtiger Teil unseres landschaftlichen und kulturellen Erbes an der Bergstraße. Sie verbessern nicht nur die Qualität unseres Lebensraumes, indem sie das Landschaftsbild verschönern und uns an heißen Sommertagen Schatten spenden, sondern erfreuen uns auch mit leckerem und regionalem Obst aus dem eigenen Garten“, betont Landrat Christian Engelhardt. „Dabei legen wir bei unserer Sammelbestellung immer besonderen Wert auf alte und nachhaltige Obstsorten.“

Die Obstbäume mit einer Mindest-Stammhöhe von 1,60 Meter sind für Streuobstwiesen und größere Gärten geeignet. Wie im vergangenen Jahr kann wieder ein Pflanzset, bestehend aus Pfahl, Draht und Anbinde-Material erworben werden.

Für eine gute Entwicklung verlangen die Bäume in den ersten Jahren eine gute Anwachspflege, fortlaufende Schnittmaßnahmen und mindestens fünf Meter Freiraum zu allen Seiten. Außerdem sind die jeweiligen Grenzabstände zu Nachbargrundstücken bei der Pflanzung zu beachten.

Die Bäume können bis zum 30. September bestellt werden. Die Sortenliste ist im Internet unter: www.kreis-bergstrasse.de, Bürgerservice, Formulare „O“ wie Obstbaum abrufbar oder kann telefonisch unter der Rufnummer 06252 / 15-5104 (Frau Schollmaier) beziehungsweise per E-Mail (laendlicher-raum@kreis-bergstrasse.de) beim Kreis Bergstraße angefordert werden.

Ausgabe im November

Die Ausgabe der Obstbäume erfolgt am Freitag, 13. November, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr beim Gewässerverband Bergstraße (An der Weschnitz 1 in Lorsch). Über den Abholtermin werden die Besteller nochmals schriftlich informiert. Eine Abholung an diesem Tag ist dringend erforderlich. Für den Transport im November sind ein größeres Fahrzeug, Dachgepäckträger oder Anhänger notwendig.

Neben dem Kreis Bergstraße bieten auch einige Kommunen im Kreis eine Sammelbestellung für Obstbäume an. Möglich ist dies in Birkenau, Fürth, Gorxheimertal, Mörlenbach und Rimbach. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.08.2020