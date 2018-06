Odenwald-Institut lädt zu großem Jubiläumstag auf der Tromm ein

Anzeige

Bergstraße.Das Odenwald-Institut besteht seit vier Jahrzehnten. An diesem Samstag (30. Juni) startet um 9.30 Uhr der große öffentliche Jubiläumstag im „Trommer Hof“, dem größten der fünf Seminarhäuser des Odenwald-Instituts auf der Tromm.

Hier wird die zentrale Anlaufstelle des Tages sein, an der alle Informationen zusammenlaufen: Hier gibt es Essen und Trinken, Infostände, die Programmübersicht, ein Zelt und die Buchhandlung lädt zum Stöbern ein. Alle sind eingeladen – Kinder und Erwachsene, Wanderer auf ihrem Weg, Bildungsinteressierte und Neugierige, die einen angenehmen nicht ganz alltäglichen Samstag verbringen und vielleicht auch einfach mal reinschnuppern möchten in einen der 25 Workshops.

Ingrid Autor von der Kindergruppe „Schwarzer Peter“ und das Hof-Theater-Tromm sorgen für die professionelle Kinderbetreuung und das Kreativ-Programm, so dass die Eltern parallel an Workshops teilnehmen können. Darunter sind auch Workshops für ganze Familien wie „Bauch und Pinsel“ oder der Klassiker „Wir lieben uns – wir streiten uns“. Jeder ist eingeladen, gemeinsam mit Kunst- und Theaterpädagogen eine Fantasie-Groß-Puppe zu bauen und eine Geschichte dazu zu entwickeln, die am Ende des Tages aufgeführt wird. Das Traktor-Theater-Tromm gastiert beim Birkenhaus mit spannenden Erzählungen und „Benjamin Bär – der kluge Faulpelz“ erwartet die Gäste im Hof-Theater-Tromm.