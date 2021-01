Odenwald-Oldtimer bekommen eigene Ausstellungshalle in Polen

Mehr als 17 500 Besucher in drei Monaten – „das hätte ich niemals geschafft“, sagt Manfried Bauer. Für den Wald-Michelbacher ist das die Bestätigung, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat, als er seine Stoewer-Sammlung an das Muzeum Techniki in Stettin/Polen verkaufte. „Die Ausstellung kommt dort so gut an, ich bin wirklich froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin“, sagt der

...