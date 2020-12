Hessen.Wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen wird das öffentliche Leben in Hessen ab Mitte kommender Woche drastisch heruntergefahren. Das kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Sonntag in Wiesbaden an. Unter anderem muss nach dem Beschluss von Bund und Ländern der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf bis zum 10. Januar schließen.

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 13.12.2020