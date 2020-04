Offenes Ohr in der Krise

Bergstraße.Die Auswirkungen der Corona-Pandemie können wirtschaftliche Nöte auslösen und persönliche Krisen hervorrufen. Das Diakonische Werk Bergstraße bietet allen Menschen in der Region in der momentanen Krisensituation Rat und Hilfe an. Im Rahmen eines Hilfetelefons stehen erfahrene Sozialarbeiter für existenzsichernde und psychosoziale Beratungen zur Verfügung.

Es wird beraten in Fragen zur finanziellen Existenzsicherung, zum Zugang zu Sozialleistungen und den Zuschüssen und Erleichterungen, die durch Bundes- und Landesgesetzgebung in diesen Tagen möglich werden. Fragen zur Wohnraumsicherung, Mietstundung oder Kinderzuschlagszahlungen können ebenfalls Thema sein. Die Berater widmen sich jedem Thema individuell. Auch in persönlichen, seelischen und familiären Krisen erhalten Ratsuchende kompetente Beratung und vor allem ein offenes Ohr.

Spenden für Menschen in Not

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie trifft die am Rande stehenden in unserer Gesellschaft am stärksten. So mussten aufgrund von Schutzmaßnahmen die Tafelausgabestellen geschlossen werden und neue Formen der Unterstützung mit Lebensmitteln sind zu organisieren. Notwendige Güter des täglichen Bedarfs sind schwieriger zu bekommen. Familien und Einzelne (zum Beispiel im Kurzarbeitergeldbezug oder bei Wegfall von zusätzlichen Verdienstmöglichkeiten) stehen plötzlich vor der Frage, wie sie ihre Familie über Wasser halten. Wohnungslose Menschen haben es jetzt noch schwerer, für sich zu sorgen. Sie leiden unter nur noch eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten in Tagesaufenthalten und anderen „warmen Orten“. red

