Office-Management für Wiedereinsteiger

Bergstraße.Nach einer längeren Auszeit wie Elternzeit, Krankheit, Sabbatical oder einem Jobwechsel bietet sich eine Auffrischung all dessen an, was Büro-Organisation ausmacht. Ein Kurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) vermittelt den Teilnehmern moderne Methoden für Zeitmanagement und Arbeitsorganisation, informiert über aktuelle gesetzliche Vorschriften und gibt Empfehlungen für die professionelle E-Mail-Korrespondenz. Der Kurs bringt Büro-Wissen von früher auf den aktuellen Stand. Angesprochen sind Mitarbeiter aus dem kaufmännischen Bereich, der Verwaltung oder Sachbearbeitung.

Der Kurs läuft viermal donnerstags ab dem 7. November jeweils in der Zeit von 18 bis 20 Uhr in Lorsch im KVHS-Schulungszentrum (Römerstraße 16). red

