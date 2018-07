Anzeige

Bergstraße. Eine freie Schule gründen - dieses Ziel hat der Verein „Natura - natürlich wachsen und lernen“. Zum Vorstand gehören Stina Tucker (erste Vorsitzende) sowie Cindy Günther (zweite Vorsitzende) und ihr Mann Frank (Kassenwart). Insgesamt hat der Verein 16 Mitglieder.

„Weitere Interessenten sind natürlich immer willkommen“, betonen die drei Bibliser, die im Gespräch mit unserer Zeitung ihr Projekt vorstellen. Loslegen wollen sie bereits im Sommer 2019 zum Schuljahresbeginn.

Ihr Projekt, eine integrative Gesamtschule zu eröffnen, fordert von den Vereinsmitgliedern vollen Einsatz. „Zehn Stunden pro Wochen arbeiten wir gemeinsam daran. Dazu kommt noch das, was wir einzeln erledigen“, so die Vorsitzende. „Da es in Biblis und in der näheren Umgebung keine freie Schule gibt, haben wir entschieden: Wenn es keiner macht, dann machen wir’s“, wirft Cindy Günther ein. Und so fiel im Frühjahr 2017 die Entscheidung, den Verein zu gründen, um die Idee von einer freien Schule in die Tat umzusetzen. Zunächst soll es eine Grundschule geben. Danach ist ein Ausbau bis zur zehnten Jahrgangsstufe geplant.