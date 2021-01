Ohne gesperrten Kostic im DFB-Pokal bei Leverkusen

Eintracht Frankfurt.Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter sieht den Ausfall von Mittelfeldspieler Filip Kostic im DFB-Pokalspiel an diesem Dienstag (20.45 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen wegen einer bereits im März 2020 verhängten Rot-Sperre für vier Spiele kritisch. "Im Grunde ist es fast ein Jahr her. Es ist schon sehr heftig, wenn man denkt, dass er danach noch mal zwei Spiele absitzen muss", sagte der Österreicher am Montag. "Aber im Endeffekt müssen wir mit der Entscheidung leben." Kostic hatte im Pokal-Viertelfinale des vergangenen Jahres gegen Werder Bremen Ömer Toprak hart gefoult.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 11.01.2021