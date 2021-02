Ohne Kempe gegen Nürnberg / Platte fraglich

SV Darmstadt 98.Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss in der Partie gegen den 1. FC Nürnberg auf Offensivspieler Tobias Kempe verzichten. Dies erklärte Trainer Markus Anfang am Freitag bei der Video-Pressekonferenz. "Tobias Kempe hat eine Zerrung und wird daher nicht dabei sein", sagte Anfang vor dem Duell mit den Franken an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky). Auch Felix Platte, der mit muskulären Problemen zu kämpfen hat, steht aller Voraussicht nach nicht im Kader der Lilien, die nach dem Pokal-Aus bei Holstein Kiel Wiedergutmachung betreiben wollen.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.02.2021