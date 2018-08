Anzeige

Manfred Pentz stellte in seinem Vortrag über die Inhalte des Wahlprogrammes der CDU Hessen die wichtige Rolle der MIT dar, die die Themen aus dem Mittelstand bündelt und in das Wahlprogramm als konkrete Forderungen mit einbringt. Oliver Roeder zeigte einige dieser Forderungen auf.

Für den Erhalt des Bargeldes

Die MIT fordert den Erhalt des Bargeldes ebenso wie konkret benannte Maßnahmen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels und die Sicherstellung bezahlbaren Wohnraumes. Auch setzt sich die MIT für die Wiedereinführung des Meisterbriefes in den Gewerken ein, in denen dieser seinerzeit von der rot-grünen Regierung abgeschafft wurde. Die Datenschutz-Grundverordnung in ihrer jetzigen Form wird von Roeder massiv kritisiert.

Abschließend wies der wiedergewählte Vorsitzende Roeder auf den wichtigen Standortfaktor „Sicherheit“ hin und möchte sicher gestellt sehen, dass auch in Zukunft in die personelle Stärke und technische Ausrüstung der Polizei investiert wird.

Oliver Roeder bedankte sich für das stets offene Ohr bei der Landesregierung und freute sich auf die weiterhin konstruktive Zusammenarbeit mit den wichtigen Entscheidungsträgern auf den politischen Ebenen, bei der IHK und der Handwerkskammer.

Die Mittelstandsvereinigung der CDU gilt bundesweit als eine der einflussreichsten politischen Kräfte des Mittelstandes und ist wie kaum eine andere Wirtschaftsvereinigung im politischen Raum vernetzt. red/BILD: MIT

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.08.2018