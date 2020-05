Online-Kurs zum Thema Facebook

Bergstraße.Wer auf Facebook aktiv sein will, der muss zunächst ein Profil anlegen. Im Online-Kurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße lernen Teilnehmer, wie sie ein privates Facebook-Konto anlegen, welche Einstellungen dabei nötig und sinnvoll sind und welche Aktionen sie damit durchführen können.

Die Teilnehmer können direkt Fragen an die Dozentin stellen, per Mikrofon oder über den Chat, und erhalten umgehend Antworten. Voraussetzungen für die Teilnahme sind PC- und Internet-Grundkenntnisse. Ein PC oder Laptop mit Internetanschluss, Mikro und Kamera sind erforderlich. Der Online-Kurs läuft am Samstag, 30. Mai, von 9 bis 16 Uhr. Interessenten melden sich bei der Kvhs telefonisch unter 06251/17296-18 oder auf der Webseite an. Sie erhalten dann weitere Informationen, wie sie zum virtuellen Kursraum gelangen. red

