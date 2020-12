Online-Reihe zum Thema Philosophie

Bergstraße.Im Katholischen Bildungswerk Bergstraße/Odenwald beginnt das Jahr 2021 philosophisch. Ab Mitte Januar finden zwei je fünfteilige Online-Veranstaltungsreihen statt. „Die Texte werden den Teilnehmern im Voraus zur Verfügung gestellt, die einzelnen Sitzungen mit dem Videokonferenzsystem „Zoom“ dienen der Vertiefung und Diskussion der philosophischen Gedanken“, so Jan Turinski, der Leiter der Einrichtung.

„Gelingendes Leben“

So rückt am 21. Januar, 4. Februar, 18. Februar, 4. März und 18. März die Frage nach den Faktoren eines „gelingenden Lebens“ in den Vordergrund. Seit ihren Anfängen geht es in der Philosophie zentral um diese Frage. Der römische Philosoph Seneca etwa widmet ihr mit seinem Werk „De vita beata“ („Über das glückliche Leben“) ein ganzes Buch. Die Philosophiegeschichte in den Blick nehmend, findet man ganz unterschiedliche Ansätze, die im Seminar diskutiert werden.

Tour d’Horizon“

Eine andere Seminarreihe widmet sich in Rahmen einer philosophischen Tour d’Horizon den „Meisterstücken“ der Philosophiegeschichte. Gelesen und diskutiert werden zentrale Werke aus der Zeit der Vorsokratiker bis hin zu Habermas. Die Online-Sitzungen finden am 14. Januar, 28. Januar, 11. Februar, 25. Februar und 11. März statt.

Die Online-Sitzungen finden jeweils von 19 bis 21 Uhr unter der Leitung von Norbert Köhler statt. Eingeladen sind alle philosophisch Interessierten, Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt, die Teilnahme kostet 20 Euro. Anmeldungen können telefonisch 06252/3353 oder auf der Webseite Bildungswerks erfolgen. red

Info: www.kbw-bergstrasse- odenwald.de

