Onlinekurs zu Cryptowährungen

Bergstraße.Cryptowährungen sind auf dem Vormarsch, allerdings fühlen sich Verbraucher durch enorme Kursschwankungen verunsichert. In einem Onlinekurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) wird geklärt, was sich hinter diesem jungen Zahlungssystem und der damit verknüpften Technologie verbirgt – sowohl aus dem Blickwinkel eines Anlegers als auch aus der technischen Perspektive: Warum werden Bitcoin und andere Cryptowährungen im Internet verwendet? Was ist eine Blockchain, was ein Wallet? Der Dozent klärt solche Begriffe und wirft einen Blick auf praktische Probleme.

Der Kurs läuft am Samstag (16. Januar) von 9 bis 17 Uhr auf der vhs.cloud. Teilnehmer benötigen einen Laptop mit Internetzugang. Informationen zum Cloud-Zugang erhalten sie nach der Anmeldung per E-Mail. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.01.2021