Onlinekurs zum Thema Bauen

Bergstraße.Viele Menschen träumen vom eigenen Heim, trauen sich jedoch nicht, das Projekt in Angriff zu nehmen. Bauen kommt viel teurer als gedacht, es kostet Zeit und Nerven – mit diesen und weiteren Mythen räumt der Referent in einem Onlinekurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) auf. Anschließend gibt er grundlegende Informationen und wertvolle Tipps rund ums Bauen. Dabei beleuchtet er auch nachhaltige Bauweisen mit Holz und die Konstruktion von Fertighäusern. In zehn Schritten wird aufgezeigt, wie der Weg zum Eigenheim gelingt und dabei noch Spaß macht.

Der Kurs läuft am Donnerstag, 25. Februar, von 18.30 bis 20.30 Uhr auf der vhs.cloud. Teilnehmer benötigen einen internetfähigen PC oder Laptop mit Mikrofon und Kamera. Informationen zum Cloud-Zugang erhalten die Interessenten nach der Anmeldung per E-Mail. red

