Onlineshops gefährden den Einzelhandel

In ganz Bensheim kursieren die Gespräche rund um das Thema Ladenschließung. Immer mehr Geschäfte, wie ,,Werner“ oder ,,Hussel“ (bereits geschlossen) sollen schließen - doch weshalb? Eine große Rolle spielt die unaufhaltbare Digitalisierung. Geschäfte sind hinsichtlich der unfassbar hohen Mietpreise gezwungen Insolvenz anzumelden. Daraufhin können unzählige Telefonanbieter, wie ,,O2“, ,,Unitymedia“, ,,Telekom“ usw. eine weitere Geschäftsstelle in Bensheim eröffnen. Derartige Firmen werden immer angefragt sein, aufgrund der steigenden Nutzung des Internets, wie z.B. um Güter online zu bestellen. Dies ist ein weiterer Aspekt, den ich nennen möchte und außerdem ein Appell an die Anwohner Bensheims: Wenn die Mehrheit - rein aus Bequemlichkeit - weiterhin größtenteils im Internet bestellt und nur noch selten direkt vor Ort in den Geschäften einkauft, so fördert dies nur das Aussterben unserer Innenstadt, inkl. der Geschäfte. Erledigte man nur einen Bruchteil seiner Einkäufe, die man im Internet tätigt, in Einzelhandeln, so bedeutete das ein eventuelles wiederaufblühen der Innenstadt, welches für alle Beteiligten von großem Vorteil wäre.

Franka Förderer, AKG