Organspende: Kreis wirbt für eine klare Entscheidung zu Lebzeiten

Im Bensheimer Bürgerbüro in der Alten Faktorei in der Fußgängerzone steht jetzt eine Tafel mit Organspendeausweisen zum Mitnehmen und Ausfüllen. Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz übergab die Tafel an Bürgermeister Rolf Richter. Derweil war vor der Faktorei ein Stand mit umfangreichem Informationsmaterial zum Thema aufgebaut.

© Neu