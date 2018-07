Ortsumgehung B 38 a rückt in die Ferne

Für die Bürger ist schon lange nicht mehr nachvollziehbar, warum der Bau der Ortsumgehung von Mörlenbach immer weiter auf sich warten lässt. Die Anzeigetafel an der Ortsdurchfahrt zeigte gestern an, dass seit der Planfeststellung inzwischen 1647 Tage – also mehr als vier Jahre – vergangen sind.

© Kopetzky/ü