Palazzo unterstützt Hilfsprojekte für Kinder in Not

Metropolregion. „Ich habe so viel Glück in meinem Leben gehabt“, gesteht Bülent Ceylan, „persönlich, in der Familie. Und habe gesunde Kinder, da muss man einfach etwas zurückgeben“. Und genau das wollen neben ihm auch die beiden Palazzo-Produzenten Rolf Balschbach und Gregor Spachmann.

Sie feiern nicht nur den bislang größten Ticket-Vorverkaufsrekord in 21 Jahren Palazzo und eine neue,

...