Pandemie sorgt für mehr Müll

Im Corona-Jahr hat der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) bei seinen Sammlungen ein gesteigertes Müllaufkommen verzeichnet - wenn auch nur im einstelligen Bereich. Dies teilte ein Sprecher des ZAKB auf Anfrage mit.

Am deutlichsten tritt die gestiegene Müllmenge beim Restmüll zutage. 2020 ist 5,72 Prozent mehr Gewicht an Restmüll angefallen als im Jahr vor Corona. Die gelben Säcke sind um 4,91 Prozent schwerer geworden. Beim Bioabfall sind es 3,90 Prozent mehr Gewicht, beim Sperrmüll 2,37 Prozent. Einen Rückgang gibt es lediglich beim Papier, um 2,25 Prozent. Der ZAKB-Sprecher führt das auf einen Rückgang an Papiererzeugnissen wie etwa gedruckten Zeitungen zurück.

Gleichzeitig falle aber infolge von mehr Onlinehandel und Paketversand mehr Kartonage an. „Das Volumen steigt, während das Gewicht sinkt“, schreibt der Sprecher. Die Anzahl der Leerungen von Papierbehältern hat nämlich zugenommen, um 3,38 Prozent. Auch zu anderen Tonnen und Containern sind die Mitarbeiter des ZAKB 2020 öfter ausgerückt als 2019.

Ein erhöhtes Aufkommen an wildem Müll, den Verbraucher illegal entsorgen, habe der Zweckverband im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bisher nicht festgestellt, fährt der Sprecher fort. Allerdings sei der Zweckverband mit diesem Phänomen immer wieder konfrontiert - zuletzt insbesondere im Rahmen der Altkleider-Sammlung über öffentlich zugängliche Container.

