Bensheim.Kaffee zum Mitnehmen im Pappbecher? Das stößt mittlerweile nicht nur bei Umweltschützern auf Kritik. Die Einweggefäße sind nicht recycelbar und finden sich oft statt im Müll weggeworfen in der Natur wieder. Der Trend, einen Kaffee zum Mitnehmen zu bestellen, hat sich auch an der Bergstraße inzwischen längst durchgesetzt.

Auf Initiative der SPD soll in Bensheim nun vom Magistrat geprüft werden, ob die Stadt durch ein Pfandsystem oder andere Alternativen einen Beitrag zur Abfallreduzieren leisten kann. In einem ersten Schritt sollen dafür Geschäfte und Verkaufsstellen angefragt werden, ob sie einen solchen Weg mitgehen würden. In der Mai-Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses soll dann über das Ergebnis dieser Befragung informiert werden.

Bei guter Resonanz könnte das Projekt als Beitrag zur Müllvermeidung möglicherweise umgesetzt werden. dr