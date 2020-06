Parkkrallen für drei alkoholisierte Brummifahrer

Südhessen.Streifen der Polizeiautobahnstation Südhessen haben am Sonntagabend präventive Alkoholkontrollen bei Lastwagenfahrern durchgeführt. Wie die Beamten gestern berichteten, überprüften die Polizisten gegen 17 Uhr auf den Tank- und Rastanlagen Pfungstadt und Gräfenhausen an der A 67 beziehungsweise A 5 mehrere dort parkende Lastwagen. Bei insgesamt drei Fahrern wurde eine erhebliche Alkoholisierung von 1,55, 1,78 und 2,55 Promille festgestellt. Um eine mögliche Weiterfahrt ab 22 Uhr in diesem gefährlichen Zustand zu verhindern, stellten die Streifenteams die Führerscheine der Männer vorläufig sicher und brachten Parkkrallen an den Fahrzeugen an.

Gegen 23 Uhr trafen die Ordnungshüter auf dem Parkplatz „Bornbruch“ an der A 5 bei Weiterstadt zudem auf einen Brummifahrer, der gerade eine Dose Bier im Führerhaus trank. Im Fahrzeug befanden sich weitere volle Bierdosen. Auch diesem Fahrer untersagten die Beamten die Weiterfahrt.

Streifen der Polizeiautobahnstation Südhessen werden auch in Zukunft konsequent Alkoholkontrollen bei pausierenden Lastwagenfahrern entlang der Autobahnen durchführen, kündigt das Polizeipräsidium an. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.06.2020