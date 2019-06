Passionierter Mountainbiker als Planer neuer Strecken

Bergstraße.Auf diesem Posten ist ein passionierter Mountainbiker bestens aufgehoben: Seit einigen Wochen ist der 28-jährige Marcus Seuser Projektleiter für die Mountainbike-Streckenplanung beim Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald.

Auf einer schönen Strecke unterwegs sein, den Flow genießen, das Handy ausschalten, sich von der Landschaft treiben lassen, tiefenentspannt unten ankommen: „Wow, was habe ich alles erlebt“, ist für Seuser das Besondere an dieser Sportart.

Der Nachfolger von Dirk Dewald hat sich für seine Arbeit drei Ziele gesetzt: Zum einen soll die Konzeption von Mountainbike-Strecken „einen neuen Goldstandard“ erhalten. Dabei geht es um Sicherheit für alle Waldbesucher – ob Wanderer oder Biker – bei zusammen genutzten Wegen oder neu angelegten Abfahrten.

Alle Gruppen einbinden

Seuser möchte „ansprechende Trailpassagen, die für einen Großteil der Biker fahrbar, flowig und einschätzbar sind“. Die lokale Bike-Community soll in den Abstimmungsprozess bei der Streckenplanung ebenso mit eingebunden werden wie alle anderen Interessensgruppen.

Der studierte Geograph setzt sich dafür ein, dass Mountainbiken „zur Identität unserer Mitgliedskommunen im Geo-Naturpark dazugehört“. Er sieht darin einen Anker fürs gesellschaftliche Zusammenleben der Bürger und einen Anziehungspunkt für Touristen.

Radfahren im Allgemeinen, betont er, dient dem körperlichen und seelischen Wohlbefinden. Mountainbike-Fahren ist für ihn nicht nur Sport, „sondern auch Passion für Landschaft, Umwelt und Region, in der man lebt“. Der Geo-Naturpark sieht es Seuser zufolge „als seine Verantwortung, diese zu schützen“. Gleichzeitig soll die Landschaft aber auch für die Bürger erlebbar gemacht werden. Angesichts des wachsenden Besucherdrucks auf den Wald „ist Kanalisierung ein wichtiges Stichwort für uns“, sagt er.

Angebote anstelle von Verboten

Der passionierte Mountainbiker steht mit seinen Kollegen deshalb für das Credo: „Interessante Angebote schaffen statt rigorose Verbote aussprechen.“ Seit er den Job angetreten hat, verschafft sich der Wahl-Heppenheimer einen Überblick. Dabei ist ihm bereits der niedrige Frauenanteil bei MTB-Veranstaltungen aufgefallen. „Hier möchte ich vermehrt Angebote schaffen, die auch Frauen und Mädchen ansprechen“, hebt er hervor. Seuser denkt unter anderem an weibliche Guides und spezielle Workshops. „Ich sehe hier noch großes Potenzial“, sagt er. Selbst fährt Seuser ein Radon Skeen 8.0. Wenn er nicht gerade auf dem Bike unterwegs ist, „gehe ich gerne klettern und spiele Volleyball“.

Unter seiner Mitwirkung wurde vor kurzem die neue Strecke Michelstadt Mi1 eröffnet. Hier brachte sich neben der Stadt und dem Forstamt vor allem der Verein der Mümlingtalradler stark mit ehrenamtlichem Engagement ein, was Seuser besonders hervorhebt.

Weitere Planungen laufen, erläutert der Fachmann. So soll zur Heppenheimer Strecke HP1 bald HP2 dazukommen. Sie verläuft zu großen Teilen im Wald inklusive einiger Trailpassagen, bietet aber ebenso Ausblicke in die Ebene. Die Route führt daneben auch an Gastronomieangeboten vorbei. In Otzberg und Oberzent gibt es weitere Streckenideen, die demnächst in Angriff genommen werden sollen.

Mit diesen interessanten Angeboten, die nach dem Eindruck von Marcus Seuser „gut angenommen werden“, sollen auch die Nutzungskonflikte minimiert werden. Er hält es für selbstverständlich, „dass keine illegale Strecken angelegt werden“. Vielmehr lädt er all jene, die derzeit illegale Strecken bauen, dazu ein, ihr Know-how für die Anlage legaler Strecken einzubringen. Und davon werden es im Geo-Naturpark immer mehr: 40 Routen mit 1100 Kilometern und 31 000 Höhenmetern wurden bislang ausgewiesen, von Bensheim im Westen bis zum bayrischen Bürgstadt im Osten.

Übergreifendes Konzept als Ziel

Marcus Seuser sieht sich in seiner Position auch als eine Art Mediator, als Ansprechpartner für alle Belange. Für jeden, der mit Mountainbikern in Kontakt kommt – seien es Wanderer, Förster oder Jäger. Und natürlich für die Radler selbst. „Jeder darf mit Ideen und Wünschen zu mir kommen“, betont er.

Man dürfe Mountainbiking nicht nur von Strecke zu Strecke sehen, nicht einzeln betrachten, fordert der Projektleiter Mountainbike-Streckenplanung.

Dem Fachmann geht es darum, „ein übergreifendes Konzept für die Region zu entwickeln“. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass neben der Neuausweisung von Strecken auch die Ergänzung von bestehenden Routen durch neue Highlights in Frage kommt.

