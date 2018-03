Patientinnen vor den Kopf gestoßen

Vision von einem Kompetenzzentrum für die onkologische Versorgung: Dr. Wolfgang Nieswandt und Dr. Birgit Roth. © Lotz

Bergstraße.Selten hat ein Thema für so viel öffentliche Resonanz sowie Unverständnis und Empörung bei den Betroffenen gesorgt wie die abrupte Beendigung ambulanter chemotherapeutischer Behandlungen von gynäkologisch erkrankten Frauen am Kreiskrankenhaus in Heppenheim (KKH). Grund dafür ist ein als willkürlich empfundener Verwaltungsakt. Wie mehrfach berichtet und in Leserbriefen heftig kritisiert, darf

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3317 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 10.11.2012