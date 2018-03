Anzeige

In dem Einsteigerkurs wird theoretisches Wissen durch praktische Übungen vertieft und damit die zukünftige Anwendung am eigenen PC erleichtert.

Der Kurs startet am Montag, 9. April von 10 bis 12 Uhr in der DRK- Begegnungsstätte in Heppenheim (Werlestraße 5) und umfasst zehn Einheiten á 90 Minuten, die jeweils an den folgenden Montagen und Donnerstagen stattfinden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.03.2018