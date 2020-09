Pegasus-Team schafft den Weltrekord

Bergstraße.. 19 Uhr am Freitagabend im Bensheimer Varieté Pegasus: Überall herrscht reges Treiben. Auf der Bühne verrenken sich zwei Frauen, dass man schon vom Zusehen eine Bänderdehnung und „Rücken“ bekommt. In der Talk-Ecke machen sich zwei Damen bereit, hinter der Bar drückt sich einer einen Kaffee, die Comedians sitzen draußen in der Sonne. Was da abläuft, sind die letzten Minuten eines

...